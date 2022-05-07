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Рядом с местом проживания российских журналистов в Берлине нашли детонатор

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Полиция
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Рядом с домом в Берлине, где проживают российские журналисты издания «РИА Новости», по предварительным данным, обнаружили устройство с детонатором. Корреспондент «Известий» передал кадры с места событий.

Журналисты рассказали, что на здание было совершено нападение. В результате инцидента было разбито окно. Позднее на территории дома нашли подозрительную канистру, которая была обмотана скотчем и проводами. «РИА Новости», ссылаясь на близкие к следствию источники, сообщает, что устройство обезвредили, состав вещества в канистре будет известен после экспертизы.

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Преступник с места скрылся. Прибывшая полиция эвакуировала жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы. В настоящее время полицейские собирают улики на придомовой территории. Пройти в дом могут только жильцы.

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