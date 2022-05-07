Рядом с местом проживания российских журналистов в Берлине нашли детонатор

Рядом с домом в Берлине, где проживают российские журналисты издания «РИА Новости», по предварительным данным, обнаружили устройство с детонатором. Корреспондент «Известий» передал кадры с места событий.

Журналисты рассказали, что на здание было совершено нападение. В результате инцидента было разбито окно. Позднее на территории дома нашли подозрительную канистру, которая была обмотана скотчем и проводами. «РИА Новости», ссылаясь на близкие к следствию источники, сообщает, что устройство обезвредили, состав вещества в канистре будет известен после экспертизы.

Преступник с места скрылся. Прибывшая полиция эвакуировала жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы. В настоящее время полицейские собирают улики на придомовой территории. Пройти в дом могут только жильцы.

16 апреля в Афинах возбудили уголовное дело по факту нападения на россиян в ходе автопробега в Афинах. Во время акции неизвестные напали на автомобиль участников, в котором находились российские граждане, в том числе ребенок с флагом.

Свыше 300 преступлений против русскоговорящих граждан с конца февраля зарегистрировано в Германии. Как рассказала 4 апреля глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, противоправные деяния варьируются от оскорблений до повреждения имущества и угроз применения насилия.