СК возбудил дело по факту нападения на россиян в ходе автопробега в Афинах

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на россиян в ходе автопробега в Афинах. Об этом сообщает в субботу, 16 апреля, пресс-служба Следственного комитета России.

«Главным следственным управлением СК России по факту нападения на россиян в Греции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.149 УК РФ, ст.116 УК РФ, ч.1 ст.167 УК РФ («Воспрепятствование проведению шествия или участию в нем; побои; умышленное повреждение имущества»), — говорится в сообщении службы.

В рамках уголовного дела следствие устанавливает обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

Автопробег проводился в Афинах 3 апреля в поддержку специальной военной операции по защите Донбасса. В ходе акции неизвестные напали на автомобиль участников, в котором находились российские граждане, в том числе несовершеннолетний ребенок с флагом. Злоумышленники разбили стекла машины, вырвали флаг из рук ребенка, причинив телесные повреждения.

12 апреля глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что гонения русскоязычного населения в Европе свидетельствуют о развале псевдодемократии в этих странах. По его словам, ситуация на Украине обнажила «истинное лицо марионеток США», которые проявили свою варварскую сущность.

В начале этого месяца в МИД России сообщили, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса. В ведомстве указали, что документ раскроет беспрецедентную русофобскую кампанию, которая развернулась в мире.

Ранее в марте в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Такие тенденции являются очень опасными, подчеркнул он.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились после того, как Россия объявила 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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