СК займется расследованием преступлений против журналистов РФ в Берлине

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 7 мая распорядился расследовать обстоятельства нападения в Берлине на российских журналистов.

Днем ранее на здание, где живут сотрудники российских СМИ в Берлине, неизвестные совершили нападение. На территории дома нашли подозрительную канистру, которая была обмотана скотчем и проводами, устройство обезвредили, состав вещества в канистре будет известен после экспертизы.

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