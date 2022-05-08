Стало известно об установлении контроля ВС РФ на городом Попасная в ЛНР

Военнослужащие России (ВС) установили контроль над городом Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР), о чем стало известно в воскресенье, 8 мая.

Как отмечается, главные улицы и центральные районы города полностью зачищены от украинских боевиков. Также в Попасной зафиксированы признаки длительной и тщательной подготовки к сопротивлению ВС РФ, пишет «РИА Новости».

«На подступах к городу были возведены укрепительные позиции. После ряда неудачных попыток отбросить наступающие российские войска укронацисты по традиции заняли огневые точки в жилых районах. Данное «стратегическое» решение также не возымело должного эффекта», — отмечается в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

7 мая посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о том, что украинские военные попали в окружение в Северодонецке. Мирошник добавил, что штурм города продолжается, в микрорайонах Северодонецка идут стрелковые бои.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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