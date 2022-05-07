Президент Болгарии спрогнозировал конец Европы из-за кризиса вокруг Украины

Продолжение кризиса вокруг Украины приведет к экономическому краху всей Европы. Об этом в субботу, 7 мая, заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении», — отметил болгарский лидер в эфире телеканала NTV.

Политик также раскритиковал поставки вооружения Киеву, которые были инициированы парламентом Болгарии. В частности, Радев отметил угрозу втягивания страны в геополитический конфликт.

Накануне Радев также высказался против оказания военной помощи Украине, отметив, что депутаты народного собрания Болгарии, поддержавшие поставки военной техники и оружия Киеву, «игнорируют здравый смысл».

В среду, 4 мая, в центре Софии прошел митинг против поставок оружия Украине в рамках инициативы «Общеболгарский поход за мир и нейтралитет». Сотни людей собрались на площади перед зданием народного собрания, требуя от болгарских властей сохранить нейтралитет в конфликте вокруг Украины и не предоставлять Киеву военную помощь.

Ранее, в начале апреля, в Софии прошли две акции протеста — от партии «Возрождение», требующей отставки правительства, и акция «независимых граждан». Участники требовали от властей страны принять решение о нейтралитете Болгарии в ситуации вокруг Украины.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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