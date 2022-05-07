Прямой эфир
Сюжет:

СМИ узнали о давлении США на Грецию по поставкам С-300 Украине

Турецкая газета Star: США давят на Грецию для передачи С-300 Украине
0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После отказа Турции передать Украине российские С-400 США начали давление на Грецию для передачи С-300 Киеву. Об этом 7 мая на своем сайте сообщила турецкая газета Star со ссылкой на источники.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

Греция уже помогла Украине в пределах своих возможностей, утверждают Афины. Кроме того, как отмечал официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому, его страна не собирается отправлять на Украину системы ПВО С-300 российского производства.

Как отмечается в материале, основная причина, по которой США и Украина рассчитывают на вооружение советского или российского производства, в том, что для украинской армии оно знакомо и может быть мгновенно интегрировано в украинский арсенал. Кроме того, С-300 способны поражать крылатые ракеты.

«Утверждения о том, что США предлагали передать Украине ЗРК С-400, которые Турция купила у России, приветствовалось многими, кто хотел ослабления ПВО Турции. С другой стороны, военные эксперты и оборонные аналитики говорили, что Турция вряд ли передаст свои С-400 и Анкара на такое точно не пойдет», - пишет издание, указывая, что после этого Вашингтон переключился на Грецию и ее системы С-300.

В начале апреля стало известно, что Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Он был передислоцирован на Украину в условиях строжайшей секретности. После этого США предоставили Словакии замену этого вооружения.

11 апреля стало известно, что российская армия ракетами морского базирования «Калибр» уничтожила технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного Украине из Европы. При этом в Минобороны не уточнили, откуда именно было поставлено вооружение. Российским Вооруженным силам удалось поразить четыре пусковые установки С-300 и 25 человек личного состава украинской армии.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022