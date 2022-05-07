СМИ узнали о давлении США на Грецию по поставкам С-300 Украине

После отказа Турции передать Украине российские С-400 США начали давление на Грецию для передачи С-300 Киеву. Об этом 7 мая на своем сайте сообщила турецкая газета Star со ссылкой на источники.

Греция уже помогла Украине в пределах своих возможностей, утверждают Афины. Кроме того, как отмечал официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому, его страна не собирается отправлять на Украину системы ПВО С-300 российского производства.

Как отмечается в материале, основная причина, по которой США и Украина рассчитывают на вооружение советского или российского производства, в том, что для украинской армии оно знакомо и может быть мгновенно интегрировано в украинский арсенал. Кроме того, С-300 способны поражать крылатые ракеты.

«Утверждения о том, что США предлагали передать Украине ЗРК С-400, которые Турция купила у России, приветствовалось многими, кто хотел ослабления ПВО Турции. С другой стороны, военные эксперты и оборонные аналитики говорили, что Турция вряд ли передаст свои С-400 и Анкара на такое точно не пойдет», - пишет издание, указывая, что после этого Вашингтон переключился на Грецию и ее системы С-300.

В начале апреля стало известно, что Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Он был передислоцирован на Украину в условиях строжайшей секретности. После этого США предоставили Словакии замену этого вооружения.

11 апреля стало известно, что российская армия ракетами морского базирования «Калибр» уничтожила технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного Украине из Европы. При этом в Минобороны не уточнили, откуда именно было поставлено вооружение. Российским Вооруженным силам удалось поразить четыре пусковые установки С-300 и 25 человек личного состава украинской армии.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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