На репетиции парада Победы в Москве прошли участники спецоперации в Донбассе

На репетиции парада Победы, которая проходит на Красной площади в Москве 7 мая, принял участие парадный расчет участников спецоперации в Донбассе.

Репетиция повторяет запланированную праздничную программу 9 мая.

Всего в День Победы пройдут торжественным маршем 11 тысяч человек. Среди них: 33 парадных расчета, в частности, участники соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, участники Всероссийского движения «Юнармия» и др. В составе колонны будет 131 единица военной техники, 77 вертолетов и самолетов.

По данным Минобороны РФ, расчет танка Т-34 возглавит механизированную колонну. Линейка танков будет представлена боевыми машинами Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». В состав мехколонны также включены бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун», БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и перспективной БМП «Курганец-25».

Кроме того, на параде будет показана реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и самоходная артиллерийская установка «МСТА-С».

В этот день президент России Владимир Путин выступит с речью на параде и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее, 3 мая, пресс-служба Государственного исторического музея сообщила, что Красная площадь будет закрыта до 9 мая включительно.

9 мая парады пройдут в 28 городах страны. По информации военного ведомства, в них будут задействованы более 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов. Для организации праздничных салютов будут задействованы более 70 самоходных пусковых установок и более 11 тыс. фейерверков.