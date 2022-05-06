Путин 9 мая посетит парад Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы 9 мая и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в пятницу, 6 мая.

«Девятого числа Путин примет участие в военном параде, будет его выступление. Также по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», — цитирует представителя Кремля RT.

В этот же день Песков заявил, что ничего не сможет омрачить праздничное настроение в День Победы, сообщает телеканал «Звезда».

«День Победы — это не только праздник. День Победы для всех русских, для всех россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза — это сакральный день, это главный праздник, который действительно исполнен символизма, исполнен и чувства боли за те жертвы, которые мы понесли, и чувства гордости за нашу страну и за нашу победу, поэтому ничто его не омрачит», — сказал он.

В честь Дня Победы парады пройдут в 28 городах России. В Минобороны РФ подчеркнули, что в парадах будут задействованы более 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов, сообщается на сайте aif.ru. Для проведения праздничных салютов будут задействованы более 70 самоходных пусковых установок и более 11 тыс. фейерверков.

3 мая пресс-служба Государственного исторического музея сообщила, что Красная площадь будет закрыта до 9 мая включительно.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 Мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.