ВС РФ уничтожили поставленное ВСУ вооружение из США и Европы

Российские военные уничтожили в Харьковской области поставленное украинским бойцам вооружение из США и стран Европы. Об этом 7 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны РФ, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины. Среди них, в частности, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области.

В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники, отметил Конашенков.

6 мая сообщалось, военные США обучили более 200 украинских солдат обращению с американскими гаубицами. В настоящее время идет обучение еще 150 украинцев.

9 мая президент США Джо Байден 9 мая подпишет принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно документу, Байден в 2022 и 2023 финансовых годах сможет дать указание администрации США «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, <…> чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран».

5 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие Украине. Он также рассказал, что Вашингтон дополнительно предоставил Киеву гуманитарную помощь в объеме $387 млн.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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