США обучили 220 украинских военных обращению с американскими гаубицами

Военные США обучили более 200 украинских солдат обращению с американскими гаубицами. Об этом 6 мая сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«На данный момент более 220 украинских солдат закончили обучение по использованию М777», — сообщил Кирби на брифинге.

Также, по его словам, в настоящее время идет обучение еще 150 украинцев.

Вместе с тем 15 человек обучили использованию радаров, 60 военных прошли тренировку по использованию БПМ М113, добавил Кирби.

Ранее в этот день стало известно, что американский президент Джо Байден 9 мая подпишет принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно документу, Байден в 2022 и 2023 финансовых годах сможет дать указание администрации США «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, <…> чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран».

Также в пятницу агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Байден утвердит в ближайшие дни новый пакет военной помощи Украине в размере не менее $100 млн. По их словам, последний пакет будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

5 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие Украине. Он также рассказал, что Вашингтон дополнительно предоставил Киеву гуманитарную помощь в объеме $387 млн.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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