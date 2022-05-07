В Херсонской области заявили о законности крымского референдума

Референдум в Крыму был проведен обоснованно и законно, и его статус как российского региона не подлежит сомнению. Такое заявление сделал 7 мая заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Крымский референдум с юридической точки зрения был проведен абсолютно законно и обоснованно. Крым имел право на самоопределение, и его нынешний российский статус очевиден и бесспорен», — сказал Стремоусов.

По его словам, Крым предпочел не идти по линии фашиствующей элиты Киева, которая ответственна за запугивание украинского народа, создание неонацистских организаций, а также распространение мифа о том, что полуостров якобы «временно оккупирован».

«Как показывала история, как раз Украина была оккупирована западными колонизаторами, которые превратили ее в буфер между Востоком и Западом», — заключил Стремоусов.

4 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской народных республик и воссоединения Крыма с Россией.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

15 марта стало известно, что граничащая с Крымом Херсонская область полностью контролируется российскими военными. Позднее, 26 марта, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что в южных регионах Украины, подконтрольных российским военным, начали формировать новые военно-гражданские администрации.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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