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Трамп заявил о неспособности Белого дома общаться с Путиным

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Дональд Трамп
Фото: TASS/Zuma
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Нынешняя администрация Белого дома не знает, каким образом нужно общаться с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал 6 мая бывший президент Америки Дональд Трамп во время выступления на митинге в штате Пенсильвания, который транслировался на YouTube-канале Right Side Broadcast Network.

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«Они не знают, как взаимодействовать с Владимиром Путиным. Они говорят неправильные вещи в неправильное время. Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится. Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что при его президентстве конфликта вокруг Украины бы не случилось, и назвал происходящее самым опасным временем в истории страны.

2 мая Трамп заявил о том, что президент США Джо Байден причиняет Америке колоссальный вред. Он обвинил преемника в развязывании конфликта вокруг Украины и Донбасса и сказал, что даже «пять худших президентов США» не причиняли столько ущерба своими действиями. Днем ранее Трамп обвинил Байдена в «слабости и некомпетентности» из-за допуска ситуации в Донбассе.

23 апреля Трамп заявил, что Америка разваливается на части и «катится в ад», пока ее президент Джо Байден «мечется в растерянности» и «выполняет приказы пасхального кролика». Трамп вспомнил ситуацию 18 апреля, когда президент США Джо Байден неожиданно отреагировал на приветствие аниматора в костюме пасхального кролика Банни. Глава Белого дома смешался и спешно удалился после взгляда на большую фигуру, внезапно появившуюся рядом, когда он обсуждал с журналистами конфликт между Афганистаном и Пакистаном.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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