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СБ ООН впервые с начала операции России единогласно принял заявление по Украине

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Совет Безопасности (СБ) ООН принял единогласное заявление по Украине, что произошло впервые с начала российской операции по защите населения Донбасса. Такое объявление сделал заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс 6 мая.

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«Буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа СБ», — сказал дипломат.

Америка председательствует в СБ ООН в мае. Как говорил Миллс, Совет Безопасности ООН сильно обеспокоен проблемой разрешения кризиса вокруг Украины и Донбасса. Заявление также выражает поддержку усилиям генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины.

«Сегодня впервые Совет Безопасности единым голосом высказался за мир на Украине. Как я часто говорил, мир должен объединиться для того, чтобы заставить замолчать орудия и поддержать ценности устава ООН», — говорится в заявлении Гутерриша.

6 мая Гутерриш сообщил, что всего с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и прилегающих территорий было эвакуировано около 500 человек. Операция по спасению гражданских была организована ООН совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК).

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

7 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

В ответ на это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что говорить о новой архитектуре безопасности в Европе затруднительно на фоне заявлений главы внешнеполитической службы ЕС Борелля, что всё нужно решать «на поле боя».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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