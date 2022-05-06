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Песков заявил об отсутствии у Кремля информации об изменении ситуации на «Азовстали»

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Кремль не располагает информацией об изменениях ситуации на «Азовстали», сообщил журналистам в пятницу, 6 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Люди из «Азовстали»: что рассказали эвакуированные с территории завода в Мариуполе
1 мая по гуманитарному коридору вышли 80 мирных жителей

«Мне неизвестно об изменениях, по деталям нужно обращаться в Минобороны», — заявил он.

Ранее, 4 мая, Песков призвал не доверять информации Киева про штурм «Азовстали». По его словам, украинская сторона известна тем, что выдумывает огромное количество лжи и фейков о ходе спецоперации России по защите Донбасса.

В тот же день Песков отметил, что требования националистов, засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, о предоставлении им продуктов и лекарств в обмен на мирных жителей города очень похожи на требования террористов, озвученные ранее в Сирии. Песков также отметил, что президент России Владимир Путин получает о текущей ситуации полную информацию и уже в курсе новых требований «азовцев».

Днем ранее стало известно, что Вооруженные силы России откроют в Мариуполе гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали». Он будет действовать с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая. По информации российского оборонного ведомства, за два дня, 30 апреля и 1 мая, с территории завода и близлежащих домов в Мариуполе вывели 126 человек.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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