Песков сравнил «азовцев» с террористами после предложения по обмену людей на еду

Требования националистов, засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, о предоставлении им продуктов и лекарств в обмен на мирных жителей очень похожи на требования террористов, озвученные ранее в Сирии. Об этом в четверг, 5 мая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в этот же день в штабе операции по освобождению «Азовстали» заявили, что боевики националистической группировки «Азов» (против участников в России возбуждены уголовные дела), засевшие на предприятии, предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства. При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать.

«Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода: они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и других местах. Всё в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода. Мы ничего не можем здесь комментировать», — рассказал он.

Песков также отметил, что президент России Владимир Путин получает о текущей ситуации полную информацию и уже в курсе новых требований «азовцев».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также прокомментировал новые требования националистов. Он заявил, что они ведут себя как типичные террористы.

Днем ранее стало известно, что Вооруженные силы России откроют в Мариуполе гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории «Азовсталя». Он будет действовать с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая. По информации российского оборонного ведомства, за два дня, 30 апреля и 1 мая, с территории завода и близлежащих домов в Мариуполе вывели 126 человек.

21 апреля Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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