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Песков заверил в невозможности омрачить слухами День Победы

Песков заявил, что слухи о мобилизации не могут омрачить День Победы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ничего не сможет омрачить праздничное настроение в День Победы. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«День Победы — это не только праздник. День Победы для всех русских, для всех россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза — это сакральный день, это главный праздник, который действительно исполнен символизма, исполнен и чувства боли за те жертвы, которые мы понесли, и чувства гордости за нашу страну и за нашу победу, поэтому ничто его не омрачит», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли День Победы быть омрачен слухами о мобилизации в РФ.

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Он также добавил, что, с точки зрения национальной гордости, значение этого праздника переоценить невозможно.

4 мая Песков назвал чушью распространившиеся в социальных сетях слухи о том, что 9 мая Россия якобы планирует объявить Украине войну. Он также опроверг сообщения о том, что в РФ 9 мая будет объявлена всеобщая мобилизация.

В честь Дня Победы парады пройдут в 28 городах России. В Минобороны РФ подчеркнули, что в парадах будут задействованы более 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов. Для проведения праздничных салютов будут задействованы более 70 самоходных пусковых установок и более 11 тыс. фейерверков.

3 мая пресс-служба Государственного исторического музея сообщила, что Красная площадь будет закрыта до 9 мая включительно.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 Мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.

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