Песков назвал чушью слухи о возможном объявлении РФ войны Украине 9 мая

Представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 4 мая, опроверг распространившиеся в социальных сетях слухи о том, что 9 мая Россия якобы планирует объявить Украине войну.

Он отметил, что вероятность такого развития событий равна нулю.

«[Вероятности] никакой. <...> Нет, это чушь», — рассказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также рассказал журналистам о ситуации вокруг заблокированного в Мариуполе российскими военными завода «Азовсталь». По его словам, в настоящее время ситуация остается неизменной.

«Верховным главнокомандующим был публично отдан приказ об отмене штурма. Штурма нет. Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции (с целью обстрела города. — Ред.). Эти попытки подавляются весьма оперативно», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также ответил на вопрос о том, может ли в ближайшее время измениться действующий статус спецоперации РФ в отношении «Азовстали».

«Пока сказать нечего», — заключил он.

Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ, в городе налаживается мирная жизнь. Он отметил, что остатки украинских националистов надежно блокированы по всему периметру завода «Азовсталь».

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

25 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что спецоперация по защите Донбасса сорвала широкомасштабное наступление войск Украины на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), таким образом позволив спасти тысячи жизней мирного населения.

До этого, 6 марта, глава ДНР Денис Пушилин также указывал, что Украина планировала развернуть наступательную операцию в Донбассе и Крыму. Подтверждающие документы были получены в ходе спецоперации. По данным разведки республики и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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