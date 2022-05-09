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Путин выступил с обращением по случаю 77-й годовщины победы

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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
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Российский лидер Владимир Путин выступил на параде на Красной площади. Президент произнес речь по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Прямая трансляция торжеств доступна на сайте «Известия».

Глава государства поздравил ветеранов, доблестно сражавшихся за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков, а также тружеников тыла. Президент отметил их подвиг, благодаря которому удалось сокрушить нацизм и добыть священную победу.

День Победы 2022: парад на Красной площади в прямом эфире, текстовая трансляция
Выступление Владимира Путина, торжества в Москве, городах России, республиках Донбасса

Он почтил светлую память тех, чьи жизни отняла война.

Путин особо отметил участников специальной операции в Донбассе. «Сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины — России», — сказал глава государства, обращаясь к парадным расчетам военных на Красной площади.

Российский лидер отметил, что защита Родины всегда священна. Также Путин подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, никогда не откажется от любви к Родине, от веры, традиционных ценностей.

В параде по Красной площади пройдут 11 тыс. военных, проедут лучшие отечественные образцы боевых машин. Помимо Москвы, торжественные парады состоятся в 27 городах России.

Во второй половине дня россияне смогут принять участие в шествии «Бессмертного полка» и посетить концерты. Вечером на 36 площадках столицы прогремят салюты.

Подробная программа мероприятий 9 Мая — в материале «Известий».

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