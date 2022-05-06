В ФРГ предупредили о дальнейшем росте цен на газ и электроэнергию

Жители Германии в ближайшие месяцы столкнутся с сильным повышением цен на газ и электроэнергию. Об этом в пятницу, 6 мая, предупредило федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения ФРГ (BDEW). Его процитировало местное информационное агентство DPA со ссылкой на главу организации Керстина Андреа.

«Из-за долгосрочных стратегий закупок поставщиков энергии в течение нескольких лет динамика цен на оптовых рынках доходит до клиентов с опозданием. <…> Однако чем дольше уровень цен будет оставаться высоким, тем больше оптовые цены будут отражаться в тарифах, а также будут влиять на них в долгосрочной перспективе», — заявила он.

Он отметил, что с начала 2022 года наблюдалась динамика сильного роста средних тарифов для населения и промышленных потребителей. Отсюда повышение оптовых цен. Кроме того, с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите жителей Донбасса ситуация на энергетических рынках снова ухудшилась.

По данным BDEW, средний текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей с начала года до настоящего времени составляет 37,14 цента за киловатт/час, что на 15,5% больше среднего за 2021 год.

1 мая ведущие экономисты Германии предупредили о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из России.

Главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб заявила, что экономика Германии должна была вырасти в 2022 году, однако с учетом «серьезных негативных рисков всё может сложиться иначе». По ее мнению, введение эмбарго на поставку российских энергоресурсов может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

22 апреля стало известно, что газовое эмбарго обойдется Германии в €180 млрд. В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине. Он также уточнил, что самой Германии тоже важно избежать серьезного экономического кризиса.