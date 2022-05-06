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Премьер Венгрии назвал красной линией санкции против энергетического сектора РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. Такое заявление сделал в пятницу, 6 мая, премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

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«Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций [Евросоюза], но с самого начала дал понять, что есть красная черта — это энергетика», — сказал он.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 7 апреля также выступил с заявлением о том, что Будапешт по-прежнему отказывается поддерживать общеевропейские экономические санкции против России в области энергетики.

Глава МИД подчеркнул, что введение любых санкций в отношении российских энергоресурсов, в том числе связанных с ядерной энергетикой, является красной чертой для Венгрии.

23 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами, и подписал указ 31 марта.

4 мая Европейская комиссия (ЕК) готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против Российской Федерации, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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