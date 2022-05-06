Псаки пошутила о планах после ухода из Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в пятницу, 6 мая, пошутила о том, что после ухода с поста первым делом выспится, а затем будет читать книги и смотреть сериалы. Такое заявление официальный представитель Вашингтона сделала в ходе брифинга.

«Мне нечего рассказать о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, можете мне советовать», — ответила Псаки на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне, 5 мая, стало известно о том, что Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря 13 мая. На место заступит ее заместитель Карин Жан-Пьер. Президент США Джо Байден добавил, что Псаки установила новый стандарт уважения и приличия в зале брифингов Белого дома.

Белый дом также объявил о возвращении Аниты Данн в качестве старшего советника и помощника президента. Она будет помогать в продвижении политических и коммуникационных целей президента.

1 апреля портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Псаки ведет эксклюзивные переговоры с телеканалом MSNBC по переходу на работу, после того как в мае покинет Белый дом. Слухи об уходе Псаки на телевидение ходили давно. Как правило, сотрудники по связям с общественностью Белого дома часто договариваются о работе на телевидении после ухода из администрации.