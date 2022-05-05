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Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома 13 мая

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Джен Псаки
Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis
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Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинет свою должность 13 мая. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила американская администрация.

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Как уточняется, новым представителем ведомства станет заместитель Псаки Карин Жан-Пьер.

«Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер будет следующим пресс-секретарем Белого дома. Карин не только обладает опытом, талантом и честностью, необходимыми для этой трудной работы. Она станет рупором информации о работе администрации Байдена–Харрис от имени американского народа. Мы с Джилл (супруга Джо Байдена. — Ред.) давно знаем и уважаем Карин, она будет сильным голосом, говорящим от моего имени и от имени нашей администрации», — приводит Белый дом заявление президента США Джо Байдена в связи с новым назначением пресс-секретаря.

Байден добавил, что Джен Псаки установила новый стандарт уважения и приличия в зале брифингов Белого дома. Он поблагодарил ее за искреннее общение с американским народом и сохранение чувства.

О Карин Жан-Пьер сообщили, что она в настоящее время является первым заместителем пресс-секретаря и заместителем помощника президента. Она давно занимала руководящие должности в области коммуникаций и политики в администрации Байдена — еще со времен, когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Обамы.

Белый дом также объявил о возвращении Аниты Данн в качестве старшего советника и помощника президента. Она будет помогать в продвижении политических и коммуникационных целей президента.

В феврале этого года Джо Байден назначил квир-активиста и «ядерного нерда» Сэма Бринтона помощником президента США по утилизации ядерных отходов. По его словам, Сэм является первой «гендерфлюидной персоной» в федеральной администрации. При этом, как уточнил Бринтон, на должность его назначили, поскольку он подходит по уровню образования и опыту в деятельности по утилизации ядерных отходов.

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