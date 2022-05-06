Уилл Смит обратился к психологу после инцидента на «Оскаре»

Американский актер Уилл Смит обратился за помощью к психологу после конфликта с комиком Крисом Роком на церемонии вручения премии «Оскар». Entertainment Tonight опубликовало информацию об этом 6 мая.

Источник издания сообщил журналистам, что Уилл Смит получает помощь психолога после ссоры с Крисом Роком во время церемонии Оскара.

«Уилл Смит работает над тем, чтобы двигаться вперед после громкой ссоры на «Оскаре»... Звезда «Короля Ричарда» ушел на терапию после инцидента на «Оскаре», — говорится в публикации.

Уилл Смит на 94-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» стал участником неоднозначного инцидента, во время которого вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока. Последний неуместно пошутил над супругой Смита и последствиями ее болезни.

Как рассказали в оргкомитете кинопремии, Смита сразу после инцидента попросили покинуть здание, но тот отказался. Кроме того, продюсер шоу добавил, что правоохранители были готовы задержать актера, однако этого не произошло, потому что Крис Рок отказался писать на него заявление в полицию.

Уилл Смит в итоге извинился перед комиком. Он отметил, что слушать шутки в свой адрес — часть работы актера, но шутка о состоянии здоровья его жены была для него невыносимой и вызвала яркую эмоциональную реакцию.

31 марта Американская академия киноискусств инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении актера за неподобающее поведение. Отмечалось, что 18 апреля должно было состояться заседании совета, на котором могло бы быть принято решение о заморозке или аннулировании членства Смита в Киноакадемии.

На следующий день, 1 апреля, Смит принял решение покинуть Американскую киноакадемию из-за разразившегося скандала. 2 апреля кинокомпания Sony Pictures приняла решение остановить работу над четвертой частью комедийного боевика «Плохие парни» из-за скандала с участием Уилла Смита.

8 апреля Американская киноакадемия приняла решение запретить Смиту участвовать в ее мероприятиях в течение 10 лет. В ответ на это актер заявил, что принимает и уважает решение киноакадемии.