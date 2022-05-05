ФРГ начала заполнять газом самое большое на Западе газохранилище

ФРГ начала заполнять газом самое большое на Западе подземное газохранилище (ПХГ) «Реден», которое располагается на севере Германии. Об этом объявило в четверг, 5 мая, Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ).

«Реденом» владеет компания Astora — стопроцентная «дочка» предприятия Gazprom Germania GmbH, которую до этого передали регулятору под управление.

«В качестве первого шага с сегодняшнего дня будет идти накопление относительно малых объемов газа. Идет активная работа по закупкам более крупных объемов для этого хранилища», — заявили в агентстве.

Целью Германии на данный момент является заполнение резервуара в соответствии с законом: к 1 октября — 80%, к 1 ноября — 90%. В начале текущей недели ПХГ было заполнено на 0,6%.

Astora заявляет, что общая мощность «Редена» — примерно 4 млрд куб. м, то есть приблизительно 1/5 всех мощностей газохранилищ в ФРГ.

1 мая ведущие экономисты Германии предупредили о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из России.

Главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб заявила, что экономика Германии должна была вырасти в 2022 году, однако с учетом «серьезных негативных рисков всё может сложиться иначе». По ее мнению, введение эмбарго на поставку российских энергоресурсов может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

22 апреля стало известно, что газовое эмбарго обойдется Германии в €180 млрд. В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине. Он также уточнил, что самой Германии тоже важно избежать серьезного экономического кризиса.