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В РАН оценили перспективу отношений России с Японией

В РАН на фоне санкций напомнили о зависимости Японии от российских энергоресурсов
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Фото: Global Look Press/AFLO/Rodrigo Reyes Marin
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Руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в четверг, 5 мая, в беседе с «Известиями» оценил отношения России и Японии на сегодняшний день.

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По словам специалиста, Япония сильно зависит от российских энергоресурсов.

«И Япония хотела бы освободиться от зависимости от России в связи с событиями на Украине, поскольку она является членом «большой семерки», она смотрит в сторону Вашингтона и предпринимает все шаги, которые делают эти страны в плане экономических санкций и торговой войны. Но как всегда у каждой страны есть свои интересы. И у Японии интересы в сфере энергетики не всегда совпадают с интересами западноевропейских государств», — уточнил Кистанов.

По его словам, Япония переживает довольно большой энергетический кризис в связи с ростом цен на энергоносители.

Несмотря на торговую войну и антироссийские санкции, Япония «не хочет рубить сук, на котором сидит», добавил эксперт.

Хотя в Японии идут разговоры, что надо искать альтернативных поставщиков, возрождать атомную энергетику и так далее, но это дело не близкого будущего.

«А в близком будущем деться некуда, несмотря на совершенно жуткие у нас отношения с Японией, — ниже плинтуса, никогда такого не было, все перспективы заморожены, глухо насчет мирного договора и так далее. Но энергетические мосты они пока не сжигают, хотя в более отдаленной перспективе это будет их стратегическим курсом», — заключил Кистанов.

Ранее в этот день стало известно, что Япония вводит дополнительные санкции против России, в которые в том числе входит замораживание активов 140 физических лиц. Кроме того, Япония расширяет список российских банков, на которые будут наложены санкционные ограничения. А также эмбарго на импорт в РФ передовых технологий — в частности, вводит запрет на поставки квантовых компьютеров. Еще один пункт — расширение запрета на поставки продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом РФ.

Накануне Россия запретила въезд 63 гражданам Японии. Принятые меры были введены в качестве ответа на наложение Токио персональных санкций против российских граждан, а также за «развязывание беспрецедентной антироссийской компании и допущения неприемлемой риторики в адрес РФ».

Запрет коснулся премьер-министра Японии Фумио Кисиды, министра иностранных дел страны Есимасы Хаяси, министра обороны Нобуо Киши и главного секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Кроме того, под ограничения попали руководители ряда японских СМИ, в частности Yomiuri Shimbun и Nikkei.

Кисида назвал неприемлемым наложенный запрет на въезд.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа комментируя такую меру, указал, что в последнее время Япония предприняла ряд недружественных шагов против России, а данное действие российского МИДа стоит расценивать как предупреждение Токио.

12 апреля власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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