Гендиректор ФК «Химки» Габулов покинул свой пост

Гендиректор подмосковного ФК «Химки» Владимир Габулов покинул свой пост. Об этом в четверг, 5 мая, сообщает пресс-служба клуба.

«Сегодня Владимир Габулов покинул пост генерального директора футбольного клуба «Химки» по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о назначении нового генерального директора клуб объявит в ближайшие дни.

Габулов был назначен гендиректором клуба 28 декабря 2021 года.

Осенью 2018-го он завершил свою профессиональную карьеру в качестве вратаря сборной России, после чего занимал пост министра спорта Северной Осетии, а также был президентом владикавказской «Алании». Кроме этого, в 2020 году Габулов вошел в руководство футбольного клуба «Олимп». В июле 2021 года он покинул свой пост.

25 октября того же года депутат Госдумы РФ и куратор ФК «Химки» Роман Терюшков заявил, что клуб сформируют пул специалистов, которые могут работать с клубом. Главным требованием к наставникам, по его словам, является умение работать с «молодыми дарованиями».