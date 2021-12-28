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Экс-вратарь сборной России по футболу Габулов стал гендиректором «Химок»

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Генеральным директором подмосковного футбольного клуба «Химки» назначен экс-вратарь сборной России Владимир Габулов. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщается на официальном сайте команды.

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Прежний генеральный директор Сергей Анохин занимал этот пост с сентября 2020 года. Он останется в наблюдательном совете подмосковного клуба.

«Я благодарен Сергею Вячеславовичу [Анохину] за проделанную работу. За это время было много сделано. Сейчас перед «Химками» стоит серьезная задача по сохранению прописки в премьер-лиге. Я уже познакомился с сотрудниками клуба, встретился с главным тренером, мы обсудили приоритетные задачи на вторую половину сезона. Надеюсь, совместными усилиями мы добьемся поставленных целей», — заявил Габулов.

Габулов завершил свою профессиональную карьеру в качестве вратаря сборной осенью 2018 года, после чего занимал пост министра спорта Северной Осетии, а также был президентом владикавказской «Алании». Кроме того, в 2020 году Габулов вошел в руководство футбольного клуба «Олимп». В июле 2021 года он покинул свой пост.

В текущем сезоне «Химки» набрали 14 очков. Команда занимает последнее место в турнирной таблице «Тинькофф Российской премьер-лиги», пишет «Спорт-Экспресс».

25 октября депутат Госдумы РФ и куратор ФК «Химки» Роман Терюшков заявил, что клуб сформируют пул специалистов, которые могут работать с клубом. Главным требованием к наставникам, по его словам, является умение работать с «молодыми дарованиями».

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