«Быки» на «мясо»: поднимутся ли «Краснодар» и «Спартак» в таблице РПЛ

В Российской премьер-лиге возобновляется сезон после двухнедельной паузы на игры сборных. Предстоящий 15-й тур станет последним в первом круге чемпионата. В ближайшие выходные зрители не увидят противостояний топ-клубов или лидеров РПЛ, однако тур обещает быть интересным и без них. Сразу несколько встреч чрезвычайно важны и принципиальны с точки зрения дальнейшей турнирной борьбы. В субботу московский «Спартак» попробует вернуться в гонку за место в еврокубках по итогам выезда к «Краснодару». В воскресенье «Сочи» постарается закрепиться на втором месте по итогам домашнего матча с казанским «Рубином». Также обращает на себя внимание и неопределенность с тренером у «Химок», которым предстоит играть в гостях с московским ЦСКА.

«Краснодар»–«Спартак»

Эта вывеска заслуживает статуса центрального матча тура, но в реальности нас ждет встреча двух середняков. Их разделяет всего два очка: «Краснодар» идет в таблице седьмым, «Спартак» — девятым. «Быки» еще месяц назад шли вблизи первой тройки и казались претендентами на борьбу за медали.

Но в последних пяти матчах они лишь один раз победили. Причем обыгран был новичок РПЛ — «Нижний Новгород» (1:4), который после удачного старта уступает уже всем подряд. «Краснодар» потерял дома очки с «Уфой» (1:1), а последние два матча вообще проиграл — на своем поле самарским «Крыльям Советов» (0:1) и в гостях московскому «Динамо» (0:1).

«Спартак» совсем недавно пережил самый большой разгром в истории своих выступлений внутри страны, получив выездные 1:7 от лидера чемпионата петербургского «Зенита». А также обидно потерял дома очки на последних минутах матча с «Ростовом» (1:1). При этом был и отличный камбэк в концовке дерби с «Динамо» (2:2), и хорошая игра в меньшинстве во втором тайме игры с «Локомотивом» (1:1).

Кроме того, красно-белые добились достойной выездной ничьей с английским «Лестером» (1:1) в Лиге Европы. Однако серия без побед в РПЛ достигла уже четырех матчей. «Спартак» увяз в середине таблицы, и в футбольных кругах активно утверждают, что зимняя отставка главного тренера Руя Витории неизбежна.

— Если «Краснодар» выиграет, присоединится к гонке команд из лидирующей группы, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Если красно-белые проиграют, в этом даже будет свой плюс, потому что на этом сезоне можно будет ставить крест и начинать глобальную чистку, реструктуризацию команды. Если же москвичи выиграют, то немного подтянутся в таблице, но при этом нельзя говорить, что команда готова составить конкуренцию лидерам. У «Спартака» отрыв от «Зенита» уже в 11 очков, и в ближайшем туре даже в случае победы красно-белых этот отрыв не сократится — питерцы должны обыгрывать «Нижний Новгород». Ничто не предвещает ни попадания «Спартака» в тройку, ни даже того, чтобы команда зацепилась за еврокубки. Тем более из-за травмы на несколько недель выбыл Роман Зобнин — системообразующий игрок, без которого очень тяжело. Теперь еще и Промесу прилетел привет из Голландии в виде уголовного дела (в четверг прокуратура Нидерландов официально предъявила футболисту обвинения в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах. — «Известия»), которое не добавит настроения в игре. Не вижу ничего, чтобы для «Спартака» наметилась положительная тенденция.

«Сочи»–«Рубин»

Прошлый сезон обе команды закончили с одинаковым количеством очков и попали в еврокубки. Лишь по дополнительным показателям «Рубин» оказался выше «Сочи» — на четвертом месте. Но сейчас у команд совершенно разные ситуации.

Южный клуб продолжает прогрессировать и идет на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» всего на три очка. Казанцы же проваливают этот чемпионат. Даже стартовые три победы не впечатляли по качеству игры, а из следующих 11 встреч было выиграно всего две. На данный момент «Рубин» идет восьмым и отстает от «Сочи» на восемь баллов.

— Сейчас команды в совершенно разном игровом и психологическом состоянии, — пояснил «Известиям» бывший полузащитник сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Казанцы крайне нестабильны, они потеряли такого лидера атаки, как Джордже Деспотович, а другие ключевые игроки не показывают свой лучший футбол. Тогда как «Сочи» имеет четко выраженную систему игры, выстроенную главным тренером Владимиром Федотовым, и каждый футболист действует на пределе возможностей. Но мастерство у игроков «Рубина» есть, так что не исключено, что подножку сопернику команда поставить в силах.

ЦСКА–«Химки»

Еще в октябре армейцы находились вблизи первой тройки. Они добивались тяжелых, но всё же побед над середняками и аутсайдерами. Но перед паузой на сборные ЦСКА проиграл два раза подряд. Сначала при крайне скучной в исполнении обеих команд игре красно-синие уступили в гостях «Рубину» (0:1), пропустив гол на последней минуте. А затем потерпели разгромное выездное поражение от «Сочи» (1:4). Сейчас армейцы пятые. От идущих вторыми сочинцев их отделяет четыре очка, от замыкающего первую тройку «Динамо» — три. При этом ЦСКА дышат в спину «Крылья Советов», отстающие на один балл.

Чтобы не выпасть из лидирующей группы, подопечным Алексея Березуцкого надо побеждать идущие на предпоследнем месте «Химки», у которых полная неопределенность с главным тренером. В прошлом сезоне подмосковный клуб также шел в зоне вылета после восьми туров, но с приходом на пост главного тренера Игоря Черевченко не только спасся — поднялся на восьмое место, что является высшим достижением в истории выступлений химчан в РПЛ.

В этом сезоне дела у них складывались непросто, хотя очки худо-бедно набирались. Однако в конце октября после выездного разгромного поражения от «Динамо» (1:4) Черевченко уволили. Команда на тот момент шла вне зоны вылета, на 14-м месте.

— Разошлись во взглядах на концепцию игры, — объяснил это кадровое решение генеральный директор «Химок» Сергей Анохин.

При временно исполняющим обязанности наставника команды Игоре Ющенко не был обыгран дома аутсайдер национального первенства екатеринбургский «Урал» (0:0), а затем последовало разгромное гостевое поражение от «Крыльев Советов» (0:3).

Во время двухнедельного перерыва на игры сборных клуб так и не назначил нового главного тренера. Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин обещал «Известиям» определиться с кандидатурой до матча с ЦСКА. Член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков заявил, что наставник будет назначен в пятницу.

При этом очевидно, что времени на подготовку к встрече с армейцами у него не будет — игра состоится уже в воскресенье. Среди кандидатов на должность в СМИ назывались бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера, нынешний главный тренер молодежной сборной Михаил Галактионов, а также главный тренер выступающего в ФНЛ фарм-клуба «Химок» «Олимпа-Долгопрудного» Роман Пилипчук.

В итоге в четверг «Спорт-Экспресс» сообщил, что на свою должность вернется Черевченко. Ранее в одном из Telegram-каналов проходила информация, что его уволили из-за нежелания ставить в состав Илью Садыгова, сына одного из акционеров «Химок» Туфана Садыгова. Примечательно, что сейчас ряд источников «Известий» утверждает, что именно Садыгов-старший инициирует возвращение Черевченко. Ранее к кандидатуре тренера пытались прийти коллективно.

— Я изначально не понял ухода Черевченко, — сказал «Известиям» бывший владелец «Химок» Андрей Червиченко. — Теперь вроде выясняется, что это из-за того, что не ставят в состав сына одного из акционеров. Не знаю, так ли это на самом деле, но если так, то это совсем неправильно — выпускать на поле человека, не соответствующего уровню команды и уровню турнира. Это можно делать иногда, но только выпуская в каких-то матчах на 10 минут, когда ведешь 2:0, 3:0. Но, видимо, там шла речь о постоянном месте в составе, что совсем неправильно. Если же вернуть Черевченко, это будет говорить только о том, что там люди здравые, которые где-то на эмоциях уволили тренера, но потом поменяли решение, потому что никого лучше не нашли. Мне кажется, Черевченко на сегодняшний день слишком хорош для «Химок». Он мог бы спокойно поработать в топовой команде вроде «Локомотива» или «Краснодара».

15-й тур РПЛ стартует в пятницу домашним матчем «Зенита» против «Нижнего Новгорода». В субботу «Крылья Советов» примут дома «Урал», а «Локомотив» на своем поле сыграет с «Ахматом». В воскресенье «Ростов» выйдет на поле в родных стенах против «Уфы», а «Динамо» — против тульского «Арсенала».