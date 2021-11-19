Спортивные выходные с «Известиями»

Теннис. Итоговый турнир ATP

В выходные завершится сезон в Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Решающее соревнование — итоговый турнир — в этот раз проходит в Турине. В пятницу состоится последний тур в «зелёной группе». В нём сойдутся первая ракетка мира серб Новак Джокович и британец Кэмерон Норри, приехавший в ходе соревнования вместо травмировавшегося грека Стефаноса Циципаса. Но главным событием станет схватка россиянина Андрея Рублёва с норвежцем Каспером Руудом. Оба имеют в своём активе по одной победе и одному поражению. И тот, кто выиграет пятничный матч, пройдёт в полуфинал вслед за Джоковичем, куда уже прошёл из «Красной группы» другой наш соотечественник Даниил Медведев. Помимо него в плей-офф оказался Александр Зверев из Германии. Полуфиналы пройдут в субботу, а финал состоится в воскресенье.

19 ноября: 16:00, Андрей Рублёв — Каспер Рууд; 23:00, Новак Джокович — Кэмерон Норри. 20 ноября, 16:00, 23:00, полуфиналы. 21 ноября, 19:00, финал. Арена «Пала Альпитур» (Турин, Италия). Прямые трансляции на Eurosport 1

Фигурное катание. Серия Гран-При. Internationaux de France

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Предпоследний в олимпийском сезоне этап Гран-При во многом определит участников декабрьского финала этой серии, который пройдёт в Осаке. В предстоящие пятницу и субботу участники определят лучших в Гренобле. У женщин от России на лёд выйдут действующая чемпионка мира Анна Щербакова, действующая чемпионка Европы и победительница финала Гран-При-2019 Алёна Косторная, чемпионка Юношеских олимпийских игр-2020 в командных соревнованиях и вице-чемпионка тех соревнований в одиночном катании Ксения Синицына.

В танцах на льду выступят три наши пары: действующие чемпионы России, вице-чемпионы Европы-2019, трёхкратные бронзовые призёры ЧЕ Александра Степанова и Иван Букин, действующие вице-чемпионы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также Аннабель Морозова и Андрей Багин. В парном катании примут участие действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, действующие бронзовые призёры чемпионата мира среди юниоров Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Среди мужчин нас ждут выступления действующего чемпиона Европы Дмитрия Алиева, действующего вице-чемпиона Европы Артура Данилеяна и действующего чемпиона мира среди юниоров Андрея Мозалева.

19 ноября, короткие программы: 15:00, женщины; 17:00, танцы на льду; 18:45, мужчины; 20:45, пары. 20 ноября, произвольные программы: 15:00, женщины; 17:10, танцы на льду; 19:00, мужчины; 21:10, пары. Арена «Патинуар Полезю» (Гренобль, Франция). Прямые трансляции на «Первом канале»

Футбол. Чемпионат России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В выходные завершится первый круг соревнований в РПЛ. По вывеске центральный матч пройдёт в субботу, когда «Краснодар» примет на своём поле «Спартак». Правда, обе команды находятся в середине таблицы, и даже победа не гарантирует ни одной из них возвращение в гонку за медали. Но хотя бы даст шанс побороться за места в еврокубках. Рядом с ними расположился казанский «Рубин», у которого схожие расклады перед выездным матчем с «Сочи». А вот сочинцы идут сейчас на втором месте и в случае победы не только удержатся на нём, но и продолжат погоню за лидирующим петербургским «Зенитом».

20 ноября, 19:00, стадион «Краснодар» (Краснодар). 21 ноября, 19:30, стадион «Фишт» (Сочи). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В КХЛ заканчивается первая неделя после паузы на евротур. В пятницу в Балашихе нас ждёт противостояние действующего обладателя Кубка Гагарина омского «Авангарда» и лидера текущего регулярного чемпионата магнитогорского «Металлурга». А в воскресенье состоится второе в сезоне армейское дерби. Московский ЦСКА примет на своём льду идущий вторым в Западной конференции петербургский СКА, от которого отстаёт всего на одно очко.

19 ноября, 19:30, «Арена имени Юрия Ляпкина» (Балашиха). 21 ноября, 17:00, «ЦСКА Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «КХЛ Прайм»

Баскетбол. Евролига

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По итогам первых 10 туров регулярного чемпионата у российских клубов далеко не идентичное турнирное положение. В пятницу им предстоит провести очередные матчи в Евролиге. У петербургского «Зенита» пятиматчевая победная серия, позволившая ему подняться на пятую строчку в таблице и закрепиться в первой восьмёрке, которая попадёт в плей-офф. В ближайшей игре клуб из Северной столицы примет у себя миланскую «Олимпию», занимающую третье место. В случае победы питерцы приблизятся к лидерам.

Улучшил своё положение после неудачного старта и казанский «УНИКС», выигравший четыре из пяти последних матчей. Это позволило ему подняться на девятое место и включиться в борьбу за выход в четвертьфинал. В случае домашней победы над немецкой «Альбой» казанцы могут войти в зону плей-офф. На то же самое рассчитывает идущий десятым московский ЦСКА — армейцам важно обыграть в гостях «Басконию».

19 ноября: 19:00, «Баскет Холл» (Казань); 20:00, «Сибур Арена» (Санкт-Петербург); 22:30, арена «Фернандо Буэса» (Витория, Испания). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

«Формула-1». Чемпионат мира. Гран-При Катара

Фото: Global Look Press/HOCH ZWEI

До конца сезона в «Формуле-1» осталось три этапа, а чемпионская гонка в самом разгаре. Лидирующий голландец Макс Ферстаппен всего на четыре очка опережает британца Льюиса Хэмилтона. Их команды также ведут битву за Кубок Конструкторов. Немецкая конюшня Mercedes AMF F1 c Хэмилтоном в составе только на восемь баллов впереди австрийского Red Bull Ферстаппена. Многое определит в предстоящие выходные 20-й этап. Это будет первое в истории «Формулы-1» Гран-При, которое пройдёт в Катаре. На нём очередную попытку набрать первые очки в главной гоночной серии предпримет россиянин Никита Мазепин.

19 ноября: 13:30, свободная практика 1; 17:00, свободная практика 2. 20 ноября: 14:00, свободная практика 3; 17:00, квалификация. 21 ноября, 17:00, гонка. Международный автодром «Лусаил» (Доха, Катар). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Прыжки с трамплина. Мужчины. Кубок мира. Первый этап

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Олимпийский сезон в лыжных зимних видах спорта начинается. В конце ноября пройдут стартовые этапы Кубка мира в самых популярных дисциплинах — лыжных гонках и биатлоне. А с пятницы по воскресенье аналогичное соревнование состоится у мужчин в прыжках с трамплина. И начнётся Кубок мира в этом виде спорта на территории России — в Нижнем Тагиле, где на склонах горы Долгая соберутся 75 спортсменов из 19 стран.

19 ноября, 18:30, квалификация. 20 ноября, 18:00, финал. 21 ноября: 17:00, квалификация, 18:00, финал. Комплекс трамплинов «Аист» (Нижний Тагил). Прямые трансляции на «Матч! Страна»