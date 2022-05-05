Минобороны показало ведение огня танками Т-72Б3 по позициям ВСУ в ЛНР

Минобороны РФ в четверг, 5 мая, показало, как танки Вооруженных сил (ВС) РФ Т-72Б3 ведут огонь по позициям противника в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Танковые подразделения ВС РФ уничтожают огневые точки противника с которых ведется огонь с автоматического стрелкового вооружения, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что Т-72Б3 способны подавить наиболее укрепленные участки укрепрайонов противника, а также его технику и живую силу. Танкисты ведут непрерывное огневое воздействие, тем самым обеспечивая продвижение подразделений ВС РФ и народной милиции вперед, подчеркнули в Минобороны.

Ранее в этот день в ведомстве рассказали, что за сутки российские артиллеристы уничтожили 32 украинских пункта управления, 403 опорных пункта, районы сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позицию украинской артиллерии.

29 апреля министерство рассказало о боевой работе экипажей танков и расчетов артиллерийских орудий во время нанесения ударов по позициям Вооруженные сил Украины (ВСУ). Как отметили в МО РФ, российские подразделения уничтожают склады с боеприпасами и колонны подвоза снарядов. Огонь ведется как по укрепленным позициям, так и по живой силе ВСУ. Данные о целях поступают с беспилотников.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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