Минобороны показало видео ударов танков по позициям ВСУ

Министерство обороны России показало кадры боевой работы экипажей танков и расчетов артиллерийских орудий во время нанесения ударов по позициям ВСУ. Видео опубликовано ведомством в пятницу, 29 апреля.

На кадрах видно, как несколько танков с нанесенной на корпус буквой Z совершают удар по позициям противника. Одновременно огонь ведется из артиллерийских орудий.

Как отметили в Минобороны, российские подразделения уничтожают склады с боеприпасами и колонны подвоза снарядов. Огонь ведется как по укрепленным позициям, так и по живой силе ВСУ. Данные о целях поступают с беспилотников.

Ранее в этот день в ведомстве рассказали о работе экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ. В ходе проведения специальной военной операции армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержки подразделений, а также уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры Украины. При этом полеты проходят на предельно малых высотах.

По словам штурмана вертолета Ка-52, летчики работают с максимальной дальности, чтобы не попасть в зону ПВО противника.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».