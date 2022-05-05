В Госдуме сравнили с террористами националистов на «Азовстали»

Боевики на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, которые предложили обменивать мирных граждан на продукты, ведут себя как типичные террористы. Такое заявление в четверг, 5 мая, сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«После таких решений неужели еще кому-то непонятно, с кем столкнулись наши солдаты и офицеры на Украине? Вдумайтесь, сначала они заманили людей на завод, затем, прикрываясь ими как живым щитом, отсиживались, а теперь хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 кг», — написал он в своем Telegram-канале.

Как убежден Володин, выдвигая такие требования, националисты преследуют лишь одну цель — «спасение собственной шкуры».

«Хуже могло быть только людоедство — съесть заложников. Типичное поведение террористов», — подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, эта ситуация является наглядным примером того, «кто такие нацисты и почему с ними необходимо бороться».

Ранее в этот день стало известно, что украинские боевики, находящиеся на «Азовстали», предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства. В штабе операции по освобождению предприятия заявили, что боевики националистической группировки «Азов» предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства.

При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать.

Накануне, 4 мая, стало известно, что Вооруженные силы России откроют в Мариуполе гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории «Азовсталя». Он будет действовать с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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