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Диетолог назвала снижающие уровень сахара продукты

Диетолог Чехонина сообщила, что чеснок, горбуша и овсянка нормализуют уровень сахара в крови
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Фото: Global Look Press/Verena Scholze
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Некоторые продукты содержат вещества, способные регулировать уровень сахара в крови. Об этом рассказала в четверг, 5 мая, диетолог Юлия Чехонина.

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Если человеку хочется часто употреблять в пищу сладкие продукты — значит, в его организме возможен недостаток хрома. Его, по словам специалиста, следует искать в горбуше — только лишь в 100 г содержится свыше 100% от рекомендуемой ежесуточной нормы. При этом не стоит забывать про орехи. В них можно найти растительный белок и магний.

«В орехах содержится очень много магния. В частности, в 100 г кешью его больше 60% от рекомендуемой суточной нормы. По результатам некоторых исследований, среди людей, которые недостаточно употребляют магния или имеют его дефицит, риск сахарного диабета в два-три раза выше», — отметила эксперт Чехонина в интервью телеканалу «Москва 24», добавив, что не лишним будет чеснок, чей антиоксидант аллицин положительно влияет на состояние сосудов.

Для снижения уровня сахара также следует включить в рацион овсяную кашу: в ней полиненасыщенные кислоты и богатый микроэлементный состав. Овсянка обладает пищевыми волокнами, которые замедляют усвоение углеводов и способствуют стабилизации уровня сахара в крови.

Ранее в этот же день врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург отметил положительную роль шпината в сохранении красоты и молодости.

Он отметил, что листья шпината богаты кальцием и витамином С, который усиливает синтез коллагена в организме и делает кожные покровы более эластичными. Также в зелени содержится большое количество витамина А, который положительно влияет на состояние кожи.

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