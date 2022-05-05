Часть правящей партии Швеции выступила против вступления страны в НАТО

Социал-демократическая партия Швеции на протяжении долгого времени выступала за активное разоружение государства и мирное положение. Поэтому теперь часть организации выступает против вступления в НАТО, заявила 3 мая глава SSKF, руководитель министерства климата и окружающей среды Швеции Анника Страндхелл.

«Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО», — заявила политик, чьи слова привели в издании Svenska Dagbladet.

4 мая официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила Финляндию и Швецию о том, что в случае вступления этих стран в Североатлантический альянс они станут пространством для противостояния НАТО и РФ.

Ранее, в апреле, финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто написала, что Финляндия и Швеция могут одновременно объявить о вступлении в альянс. Об этом может быть объявлено уже 16 мая на встрече лидеров двух скандинавских стран в Стокгольме.

Как прокомментировал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, вступление этих стран в НАТО не пойдет им на пользу. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.