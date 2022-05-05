Военные РФ раздали жителям Херсонской области Георгиевские ленты

Российские военные раздали жителям Херсонской области Георгиевские ленточки как символ грядущей 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, рассказал 5 мая военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

«Раньше всё было запрещено: звездочки, ленточки — ничего нельзя было», — рассказал местный житель.

Школьник Вова Краснов поделился, что планирует праздновать День Победы 9 мая вместе с дедушкой. Он признался, что в школе про Великую Отечественную войну ученикам ничего не рассказывали.

Ранее, 4 мая, «Известия» показали, как жители освобожденного от националистов Изюма готовятся к празднованию Дня Победы. Саперы Росгвардии каждый день уничтожают в городе неразорвавшиеся снаряды, которые ранее прилетели со стороны ВСУ.

29 апреля депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, что в Херсонской области пенсионеры и бюджетники перестали получать положенные им выплаты. Прежде сообщалось, что российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и приазовскую часть Запорожской области.

30 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к Дню Победы по 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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