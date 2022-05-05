Прямой эфир
Экономика
Бизнес начал избавляться от торговых центров
Экономика
Минфин инициировал изменение распределения налога на прибыль по регионам РФ
Мир
Министр экономики ФРГ допустил дефицит бензина из-за санкций
Общество
VR- и AR- индустрии смогут рассчитывать на господдержку
Армия
Армия РФ эвакуировала с Донбасса более 10 тыс. человек
Мир
В Херсонской области запретят Facebook и Instagram
Спорт
«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов
Экономика
Курс евро на Московской бирже впервые с февраля 2020 года ниже 70 рублей
Мир
Эстония поддержала расширение ограничительных мер в отношении России
Общество
Ночная репетиция парада Победы завершилась в Москве
Мир
Возгорание в результате обстрела со стороны Украины Макеевки локализовано
Сюжет:

Посольство РФ рекомендовало США отказаться от курса на введение новых санкций

0
Посольство РФ в США
Фото: TASS/EPA/SHAWN THEW
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенным Штатам Америки следует отказаться от контрпродуктивного курса на введение новых санкций. Об этом в среду, 4 мая, заявили российские дипломаты в США.

Нефтяная игра: что будет в шестом пакете санкций ЕС
И как возможное эмбарго против энергоресурсов РФ может повлиять на российскую и мировую экономику

«Обратили внимание на заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций против нашей страны. Рекомендуем правящим кругам Америки направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем в США. Местные чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива», — говорится в сообщении российских дипломатов, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Сотрудники дипмиссии призвали американских коллег отказаться от контрпродуктивного курса, так как меры давления не достигнут своих целей.

«Продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики Российской Федерации в целом. Это признают и сами эксперты из западных стран», — подчеркнули в посольстве.

2 мая французская газета Le Figaro написала, что ситуация вокруг Украины пошатнула гегемонию американского доллара. Американцы сделали из своей валюты оружие массового поражения, заморозив половину российских золотовалютных резервов, только это оружие обоюдоострое.

16 марта президент РФ Владимир Путин, говоря о санкционной политике Запада по отношению к Москве, заявил, что доверие к доллару как основной резервной валюте подорвано. По его словам, «теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены».

Тогда же глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доверие к доллару с каждым днем подрывается из-за действий американских властей. По словам министра, в последние годы Россия всё больше переходит на расчеты в национальных валютах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022