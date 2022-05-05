Посольство РФ рекомендовало США отказаться от курса на введение новых санкций

Соединенным Штатам Америки следует отказаться от контрпродуктивного курса на введение новых санкций. Об этом в среду, 4 мая, заявили российские дипломаты в США.

«Обратили внимание на заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций против нашей страны. Рекомендуем правящим кругам Америки направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем в США. Местные чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива», — говорится в сообщении российских дипломатов, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Сотрудники дипмиссии призвали американских коллег отказаться от контрпродуктивного курса, так как меры давления не достигнут своих целей.

«Продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики Российской Федерации в целом. Это признают и сами эксперты из западных стран», — подчеркнули в посольстве.

2 мая французская газета Le Figaro написала, что ситуация вокруг Украины пошатнула гегемонию американского доллара. Американцы сделали из своей валюты оружие массового поражения, заморозив половину российских золотовалютных резервов, только это оружие обоюдоострое.

16 марта президент РФ Владимир Путин, говоря о санкционной политике Запада по отношению к Москве, заявил, что доверие к доллару как основной резервной валюте подорвано. По его словам, «теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены».

Тогда же глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доверие к доллару с каждым днем подрывается из-за действий американских властей. По словам министра, в последние годы Россия всё больше переходит на расчеты в национальных валютах.