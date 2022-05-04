Французская Le Figaro признала начало конца гегемонии доллара США

Ситуация на Украине пошатнула гегемонию американского доллара. Об этом 2 мая написала французская газета Le Figaro.

«С 1945 года доллар США продолжал расширять свою международную роль, которая достигла апогея с глобализацией последних трех десятилетий. Нынешний геополитический кризис ставит эту монополию под вопрос», — говорится в публикации.

Отмечается, что американцы сделали из своей валюты оружие массового поражения, заморозив половину российских золотовалютных резервов.

«Вот только это оружие обоюдоострое, потому что теперь те, кто держит свои резервы в долларах, не могут быть уверены, что однажды США их не украдут», — привела газета слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, подчеркнув, что это «отнюдь не пустое заявление».

В Le Figaro уверены, что доллар больше, чем любая другая валюта, на протяжении последних ста лет зависел от развития мировой истории, поэтому теперь в газете сомневаются в его универсальном статусе.

25 апреля сообщалось, что антироссийские санкции США, призванные изолировать Россию и подорвать ее экономику, могут оказаться стратегической ошибкой и привести к подрыву мирового господства доллара. Эксперты утверждают, что крайности, на которые пошел Вашингтон в борьбе с Москвой, усилили необходимость для других стран избавиться от зависимости от доллара США, а также от финансовой системы, которую он поддерживает. Помимо этого, многие страны перестали считать западные банки безопасным местом для своих зарубежных активов, а также они пришли к выводу, что зависимость от доллара в качестве резервного актива или от финансовой инфраструктуры во главе США делает их уязвимыми в случае геополитических изменений.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время больше стран в системе взаиморасчетов отдают предпочтение своим национальным валютам и, несмотря на то что этот процесс находится на начальной стадии, остановить его уже нельзя. Он выразил уверенность в значительно пошатнувшемся престиже доллара и евро на фоне «бандитско-санкционных игр» стран Запада.

Ранее, 23 марта, декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй заявил, что период доминирующего положения валюты обычно составляет порядка 100 лет, и, если такие оценки верны, до падения доллара осталось недолго. Эксперт считает, что в середине XXI века Соединенные Штаты утратят статус самой важной экономики мира, в результате чего появятся новые центры валютного господства: нефтедолларовая система либо поменяет структуру, либо будет частично заменена.

16 марта президент РФ Владимир Путин, говоря о санкционной политике Запада по отношению к Москве, заявил, что доверие к доллару как основной резервной валюте подорвано. По его словам, «теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены». Тогда же глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доверие к доллару с каждым днем подрывается из-за действий американских властей. По словам министра, в последние годы Россия всё больше переходит на расчеты в национальных валютах.