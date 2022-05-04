Опубликовано видео освобожденного от ВСУ села Троицкое

Кадры освобожденного от националистов села Троицкое в Луганской Народной Республики появились в распоряжении «Известий». С высоты птичьего полета заснят весь населенный пункт.

На записи видны разрушенные постройки, дома с пробитыми крышами, развалившийся мост. По информации военного корреспондент Валентина Трушнина, из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в селе почти не осталось уцелевших жилых домов.

Журналист отметил, что украинские военные, оставляя населенные пункты, разбивают их артиллерией, а также минометами. Так они обстреливают жилые кварталы, пытаясь компенсировать военные неудачи.

Ранее 4 мая украинские силовики обстреляли Кировский район Донецка. Под огонь попала маршрутка, пострадали семь мирных граждан. Также подверглась обстрелу нефтебаза в Макеевке в Донецкой Народной Республике. В результате шесть человек госпитализированы, пятерым помощь оказана амбулаторно. Также известно об одном погибшем.

Кроме того, в этот день в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали, что за прошедшие сутки республика семь раз подверглась обстрелам со стороны украинских военных. Ранены две женщины.

Накануне сообщалось, что ВСУ выпустили по ЛНР более 50 тяжелых снарядов, в результате чего погибли два мирных жителя.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения операции по защите мирного населения в Донбассе. Решение было принято в связи с ухудшением обстановке в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины.

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