В ЛНР сообщили о семи обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Луганская Народная Республика (ЛНР) за прошедшие сутки семь раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обстрелов ранения получили две женщины. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Огонь велся по населенным пунктам Первомайск и Золотое-5. Для обстрелов ВСУ применили 20 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 24 снаряда из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм и 16 мин из крупнокалиберного миномета, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранены две женщины в Первомайске. Там же повреждены три жилых дома, детский сад, гимназия, администрация города и кинотеатр.

Днем ранее вооруженные силы Украины выпустили по ЛНР более 50 тяжелых снарядов, в результате чего погибли два мирных жителя. Обстрелы велись по населенным пунктам: Первомайск, Калиново и Стаханов.

30 апреля ВСУ выпустили 20 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град» по направлению населенного пункта Стаханов в ЛНР.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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