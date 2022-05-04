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Билл Гейтс усомнился в способности Илона Маска улучшить Twitter

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил о сомнении в мотивах предпринимателя Илона Маска относительно соцсети Twitter. Мнением о покупке компании Маском он поделился 4 мая на мероприятии Wall Street Journal для гендиректоров компаний.

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«Он может сделать хуже», — сказал Гейтс, отметив ошеломляющие успехи Маска в SpaceX и Tesla и призвав не недооценивать.

По словам Гейтса, он не может сказать ничего плохого о Маске, но Twitter может стать хуже.

Однако, указал Гейтс, до конца неясно, что собирается делать Маск и будет ли он разбираться во всех «конспирологических теориях», с которыми в свое время пришлось столкнуться основателю Microsoft. Так, в июне 2020 года Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, по его словам, подобные теории безосновательны, но отрицать их трудно, потому что они слишком «глупые и странные».

25 апреля стало известно, что Маск согласовал покупку Twitter за $44 млрд, после закрытия сделки соцсеть станет непубличной компанией. Ранее, 23 апреля, бизнесмен рассказал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

5 апреля стало известно, что Маск стал богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes. Бизнесмен впервые возглавил список миллиардеров. По данным издания, его состояние оценивается в $219 млрд. За год он разбогател на $68 млрд.

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