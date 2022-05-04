Лондон ввел санкции против России в области бухгалтерии и пиара

Великобритания запретила своим организациям оказывать услуги России в сфере управленческого консалтинга. Об этом 4 мая сообщила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Речь идет также о запрете предоставления услуг в сфере бухгалтерского, аудиторского дела и пиара.

По ее словам, России запрещено работать с британскими секторами, имеющими решающее значение для российской экономики.

«Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут получать выгоду от британских бухгалтерских услуг мирового класса, управленческого консультирования и PR-услуг, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах», — говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

Также в этот день Великобритания ввела санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов за освещение событий на Украине. Ограничения, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, введены на некоторых военных корреспондентов ВГРК и «Комсомольской правды».

Также санкции наложили на информационное агентство «ИнфоРос», сайт SouthFront и издание «Фонд стратегической культуры».

31 марта Великобритания ввела ограничения против МИА «Россия сегодня», телеканала RT и его гендиректора Алексея Николова, руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова и ведущего ВГТРК Сергея Брилева. Кроме того, в санкционный список попал глава «Газпром-медиа» Александр Жаров.

15 марта Великобритания расширила очередной пакет санкций против России. В черный список Лондона также попали телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Антон Красовский, политик и писатель Захар Прилепин.

Подобные санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите мирных жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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