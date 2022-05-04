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В Союзе туриндустрии объяснили снижение цен на отели курортов России

Президент РСТ Барзыкин назвал приемлемым снижение цен на отели российских курортов
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В Российском союзе туриндустрии (РСТ) не видят радикальных взлетов или падений цен на отдых в России в мае-июне. Об этом в среду, 4 мая, заявил «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, комментируя информацию о снижении цен на размещение в гостиницах РФ.

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При этом в регионах, где приостановлена работа аэропортов, — это Анапа, Крым и другие — цены действительно пониже, чем в прошлом году. По словам эксперта, это объясняется более низким спросом.

«Самолетами туда прибывало 30% туристов, и даже дополнительные поезда не смогли заменить туристам авиа. Поэтому отельеры этих регионов снизили цены на 10-15% по сравнению с прошлым годом, но не более», — уточнил Барзыкин.

Он также отметил, что после майских праздников цены традиционно снижаются.

«На вторую половину мая и начало июня цены вполне приемлемые — ниже, чем на праздники процентов на 20», — добавил президент РСТ.

Ранее в этот день «Коммерсант» со ссылкой на экспертов в туристической отрасли сообщил, что российские операторы гостиниц, которые еще в марте повышали цены на лето, начали их снижать из-за сокращения спроса. По оценке специалистов, в дальнейшем цены могут упасть на 15-45%. Основными причинами снижения спроса эксперты назвали трудности с логистикой, снижение доходов, а также общая тревожность россиян.

Как ожидают в отрасли, средняя стоимость размещения на российских курортах в 2022 году будет на 10% ниже прошлогодних показателей. Также прогнозируется снижение нагрузки на отели до уровня 2019 года, дополняет «Газета.Ru».

29 апреля Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 7 мая. Ограничение действует в отношении аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Днем ранее 28 апреля, в Ростуризме сообщили, что более 31 млн туристов могут отдохнуть внутри России с мая по сентябрь 2022 года. Отмечалось, что принимать россиян во время курортного сезона готовы 17,5 тыс. отелей и 10 тыс. санаториев, кемпингов и других средств размещения, которые не подлежат классификации.

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