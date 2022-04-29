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Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 7 мая

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Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 03:45 мск 7 мая. Об этом сообщила Росавиация 29 апреля.

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Ограничение действует в отношении аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — говорится в публикации.

Изначально запрет на полеты в южные аэропорты России, введенный 24 февраля, действовал до 2 марта, но неоднократно продлевался. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе.

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