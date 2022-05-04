Эксперт рассказал о последствиях для ЕС при отказе от импорта нефти из России

Разрабатываемый Евросоюзом шестой пакет санкций, предполагающий отказ от импорта нефти из России в течение шести месяцев, скорее, ударит по европейской экономике, которая продолжит тонуть в инфляции. Об этом заявил «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в среду, 4 апреля.

Накануне газета The Wall Street Journail со ссылкой на представителей ЕС писала, что альянс согласовывает шестой пакет антироссийских санкций, который может содержать ограничения на закупки нефти из РФ на полгода. Кроме того, объединение грозит прекращением импорта нефтепродуктов и отключением от международной системы платежей SWIFT еще нескольких российских банков.

По данным издания, внутри блока есть разногласия по поводу новых ограничений. Так, Венгрия и Словакия выступают против нефтяного эмбарго, так как это затрагивает их энергетическую безопасность. Также Евросоюз хочет обойти Газпромбанк, который члены альянса используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен такжк сообщила, что ЕК готовится представить шестой по счету пакет санкций против России.

Вавилов отметил, что возможное эмбарго вступит в силу только через полгода, поэтому времени для подготовки у обеих сторон — огромное количество. Кроме того, у России уже есть новые рынки сбыта, к примеру, Индия, которая становится вторым по важности торговым партнером Москвы и серьезно рассматривает возможность выкупа у западных компаний долей в совместных нефтегазовых предприятиях с РФ, из которых они вынуждены выйти, причем в большей степени — из-за политического давления, рассказал эксперт.

«Даже несмотря на то, что нефть из России сейчас реализуется с приличным дисконтом, который доходит до $35 к Brent, этот показатель все равно вписывается в рамки поступлений в бюджет, поэтому и здесь в целом все нормально», — добавил он.

Специалист выразил мнение, что антироссийские санкции принесут странам ЕС значительно больше проблем, чем РФ.

«Исключение из эмбарго получили только Венгрия и Словакия и далеко не факт, что кроме них никто не попросит Еврокомиссию пересмотреть свою причастность к разрыву торговли нефтепродуктами — слишком сильно растут цены на топливо. Замещать по тем же ценам, по которым в Европе покупали российскую нефть, тоже будет проблематично — в большинстве своем объемы уже законтрактованы, а продавцы со свободными запасами будут пользоваться острой нуждой европейских государств, поэтому можно ждать постепенного удорожания нефти», — полагает специалист департамента стратегических исследований Total Research.

Вавилов также подчеркнул, что далеко не факт, что Россия будет и дальше поставлять топливо в страны Евросоюза, учитывая прирост новых клиентов, пусть и с дисконтом, если ЕС захочет отменить санкции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, а Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций ЕС.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции Москвы. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

В начале апреля в ЕК объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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