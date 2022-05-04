Появились видеокадры из пыточной украинских нацистов под Херсоном

В поселке Зеленовка, который находится примерно в 7 км от Херсона, обнаружена пыточная камера украинских нацистов, видео из помещения есть в распоряжении «Известий» 4 мая.

Помещение расположено в подвале придорожного кафе «Старый дуб» на трассе М-14. В ходе осмотра там было найдено заминированное тело замученного в форме Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) без ног.

Пыточную обнаружили 3 мая. На территории заведения были разбросаны шприцы. Представители силовых структур предполагают, что с наркотиками. Кроме того, на кадрах видно большое количество пластиковой транспортировочной укупорки для американских противотанковых комплексов «Джавелин», которые США поставляют Украине.

22 апреля Следственный комитет России возбудил дело в отношении руководства ряда изоляторов на Украине по фактам пыток и истязаний российских военнопленных. По данным ведомства, проходящие службу в украинских СИЗО лица вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными неоднократно допускали жестокое обращение в отношении российских военнослужащих, попавших в плен.

6 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступники будут найдены и предстанут перед судом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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