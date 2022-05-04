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Акция «Бессмертный полк» прошла в российском посольстве в Японии

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В российском посольстве в Японии состоялась акция «Бессмертный полк». Память погибших почтили минутой молчания.

«В этих фотографиях боль наших утрат и в этих фотографиях наша огромная гордость. И я уверен, что сегодня наши родные и близкие, те кто пал на фронтах, те, кто не дожил до 77-й годовщины победы, те, кто сегодня жив и здравствует, — уверен, что они гордятся Россией и ее солдатами», — сказал российский посол в Токио Михаил Галузин.

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Ранее, 14 апреля, сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» в этом году в России пройдет в традиционном очном формате.

Последние два года шествия проходили в онлайн-режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции. В прошлом году москвичи провели акцию «Бессмертный полк» прямо на своих балконах. С портретами родственников вышли жители Басманного района столицы. А на Ладожской улице протянули баннер с фотографиями участников войны.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая.

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