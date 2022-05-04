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Изображение бабушки с советским флагом появится на фасаде дома в Благовещенске

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Жители многоэтажного дома в Благовещенске выступили с инициативой украсить фасад здания изображением украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к военным вооруженных сил Украины (ВСУ), ошибочно приняв их за российскую армию, но всё равно дала отпор. Данную информацию опубликовал 4 мая в своем Telegram-канале мэр города Олег Имамеев.

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«Завершается монтаж баннера. Теперь здесь будет находиться изображение украинской бабушки, ставшей народным символом борьбы с современным нацизмом. Причем инициатива придать дому такой патриотический вид целиком принадлежит самим его жителям. Молодцы!» — написал Имамеев.

Он также разместил фотографию монтажа баннера с бабушкой и надписью «Своих не бросаем».

2 мая стало известно, что на стене здания штаба «Юнармии» в Южно-Сахалинске появился стрит-арт с изображением той же украинской бабушки. Школьники самостоятельно подготавливали в течение недели эскиз, а нанес изображение на стену художник-аэрографист Евгений Карандаш.

7 апреля в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как украинская бабушка встретила приехавших в ее село националистов со Знаменем Победы. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, поскольку на кадрах было видно, что бабушка отказалась отдавать знамя радикалам, после чего они забрали пакет с едой, изначально предназначавшийся для пожилой украинки.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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