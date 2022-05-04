Экс-депутат рады объявил о начале первого этапа аннексии западной Украины Польшей

Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Об этом в среду, 3 мая, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Он указал, что поставки вооружения иностранного производства осуществляется по обновленной стратегии: так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

«Это первый этап перед отделением и созданием «прозападной Украины» со столицей во Львове. С последующем присоединением, через референдум, к Польше», — объяснил украинский политик в своем Telegram-канале.

28 апреля глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию Западной Украины, что приведет к расколу страны.

Эксперт стратегических исследований Олег Неменский в беседе с «Известиями» 28 апреля рассказал, что обсуждение вопроса о формировании коалиции стран «по желанию» «для осуществления миротворческой миссии на Украине» действительно идет, но пока что только на уровне разговоров. При этом эксперт призвал всерьез воспринимать такую информацию, так как перспективы реалистичны.

26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Также он отметил, что США, «используя своих ставленников в Киеве», решили создать антипод России, выбрав для этого Украину и пытаясь разделить единый народ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в тот же день рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся, с учетом того что появились Донецкая и Луганская народные республики.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных, о которых сообщили власти региона, ухудшилась обстановка. Донецкая и Луганская народные республики обратились к Москве за помощью. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании их независимости.

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