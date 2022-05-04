Первым финалистом Лиги чемпионов стал английский клуб «Ливерпуль»

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл испанский «Вильярреал» со счетом 3:2 и стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА, о чем стало известно во вторник, 3 мая.

Игра проходила на родине испанцев — в Вильярреале на многофункциональном Estadio de la Cerámica. Это был полуфинальный ответный матч Лиги чемпионов. Сумма очков по итогам двух встреч вывела англичан в финал первенства, сообщил «Спорт-Экспресс».

Победе «Ливерпуля» в гостях способствовали Фабиньо на 62-й минуте, Луис Диас — на 67-й и Садио Мане — на 74-й.

Два мяча в копилку хозяев поля добавили Булайе Диа на 3-й минуте и Франсис Коклен на 41-й. Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу под занавес игры получил вторую желтую карточку и покинул поле на 86-й минуте.

Английская команда вышла в финал Лиги чемпионов впервые с 2019 года, когда «Ливерпуль» стал победителем турнира. Всего в копилке команды — шесть побед в европейском турнире.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций не разрешил российским клубам участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2022/23.

Таким образом, российских команд не будет в будущем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, Лиге конференций УЕФА, Лиге чемпионов УЕФА среди женщин и Юношеской лиге УЕФА.

Однако это не мешает российским клубам соревноваться и побеждать. Петербургский «Зенит» в субботу, 30 апреля, досрочно обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу.