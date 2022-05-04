Вторую фазу спецоперации предложили провести на всей территории Украины

Вторая фаза спецоперации России по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должна быть проведена на территории всей Украины, что обусловлено исходящими от поставок иностранного вооружения стране угрозами. Таким предположением во вторник, 3 мая, поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Главное — надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам, — нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Он также добавил, что в настоящий момент силы ДНР, ЛНР и России демонстрируют хорошие результаты в процессе проведения специальной операции, пишет «РИА Новости».

19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. По его словам, она направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос о том, в чем заключается новая фаза спецоперации РФ по защите Донбасса, стоит адресовать в Минобороны.

Военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил «Известиям», что военные РФ уже перешли ко второй фазе специальной военной операции — масштабному наступлению для окончательного разгрома украинских войск в Донбассе и освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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